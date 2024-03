„Zu viel reagiert und zu wenig agiert“ Virkus und Schmadtke äußern sich als Tandem zu Borussias Problemen

Die nächsten beiden Wochen können aufgrund der Länderspielpause noch keinen Fortschritt in Form von Siegen in der Bundesliga bringen. Für den Endspurt formuliert Virkus jedoch ein konkretes Ziel – genau das bislang allenfalls schwammig getan zu haben, war zuletzt auch ein Kritikpunkt gewesen. „Natürlich wollen wir uns schnellstmöglich nach unten absichern, aber wir möchten auch nach vorne schauen und noch den einen oder anderen Platz gut machen. In der vergangenen Saison sind wir Zehnter geworden – diesen Platz wollen wir auch in dieser Saison anvisieren, und vielleicht geht ja sogar ein bisschen mehr“, erklärte Virkus. Borussia befinde sich aber nicht in der Position, Parolen rauszuhauen, die Dinge müssten erst einmal auf dem Platz geregelt werden.