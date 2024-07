„Nicht reden, sondern handeln“ Virkus über Borussias Transfers, Kramers Situation und ein konkretes Saisonziel

... Transfer-Anfragen für Nico Elvedi, Manu Koné und Co.: „Es ist nicht so, dass es konkrete Anfragen gibt. Der Markt ist noch gar nicht so in Bewegung. Es muss Geld auf den Markt kommen, der erste Dominostein muss fallen, das muss auf dem deutschen Markt passieren. Deswegen gibt es noch keine konkreten Anfragen. Für den einen oder anderen Spieler kam mal was Lockeres, aber wir können nicht sagen, dass wir in Verhandlungen stehen oder vor dem Abschluss.“