Virkus über Seoane „Diesen Kredit hat der Trainer“

Doch das 1:1 beim Aufsteiger hat nicht zur Beruhigung beitragen können, weil Gladbach wieder eine Führung liegenließ. „Deswegen fühlt sich das 1:1 nicht so gut an. Wir haben in dieser Saison viele Führungen nicht über die Ziellinie gebracht, einige Punkte liegenlassen. Da sind noch fünf bis zehn Prozent, die uns fehlen. Deswegen fühlt es sich so an, dass die Saison keine gute ist“, sagte Virkus.