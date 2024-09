„Klar, dass man ein bisschen zweifelt“ Gladbachs Sportchef Virkus nach Last-Minute-Sieg gegen Union erleichtert

„Die zweite Halbzeit war fußballerisch nicht mehr so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Aber das interessiert mich einen Scheiß. Warum? Wir hatten Spiele, die waren richtig gut, und holen keine Punkte. Jetzt in diesem Spiel haben wir an uns geglaubt. Was man herausstellen muss: Bis auf die Szene von Vertessen haben wir sehr, sehr gut verteidigt. Deswegen müssen wir uns nicht für so einen Sieg entschuldigen“, sagte Virkus.