Reitz und Cvancara als beste Beispiele Virkus lobt Herausforderer – So groß war der Beitrag der Borussia-Joker

Mönchengladbach · In der noch jungen Saison waren Borussias Joker noch nicht direkt an einem Tor beteiligt. Doch kamen in jedem Spiel bislang Impulse von der Bank. Was Gladbachs Manager besonders daran gefällt, welche Gründe er für den frischen Wind nennt – und welches Ziel sich Borussia vornehmen kann.

08.09.2024 , 06:03 Uhr

