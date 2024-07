Aufgabe für Seoane Borussia braucht eine neue Elfmeterschützen-Hierarchie

Rottach-Egern · Borussia war in den vergangenen Jahren in der Bundesliga ein Klub mit vielen verschiedenen Elfmeterschützen. Das dürfte sich für die kommende Saison auch nicht ändern, denn der Kreis der Anwärter wird noch größer. Wer alles für den Auftrag vom Punkt in Frage kommt.

29.07.2024 , 10:02 Uhr

