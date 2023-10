Trotz erster Fortschritte Woran Borussia in der Defensive dringend arbeiten muss

Analyse | Mönchengladbach · Borussia verteidigte in den vergangenen Spielen schon deutlich aktiver als zu Saisonbeginn, doch noch ist die Anzahl der Gegentore viel zu hoch. Was sich auf jeden Fall verbessern muss in der Defensivarbeit und was Trainer Gerardo Seoane im Gegensatz zu seinen Vorgängern schaffen muss.

10.10.2023, 06:06 Uhr

So viele Punkte verspielte Borussia nach Führung Infos Foto: AP/Martin Meissner

Beim Blick auf die Tabelle fällt es nicht schwer zu erkennen, wo es vor allem noch hapert bei Borussia in der laufenden Saison. Die Bilanz von 13 geschossenen Toren nach sieben Spieltagen ist sehr ordentlich, aktuell haben nur die ersten Sechs des Klassements noch häufiger getroffen. Doch die Gegentor-Bilanz kann Gladbachs Trainer Gerardo Seoane alles andere als zufrieden stimmen: 16 Gegentore in sieben Spielen machen einen Schnitt von 2,3 Gegentreffern pro Partie – derzeit sind nur fünf Teams schwächer. Hier geht es zur Infostrecke: So viele Punkte verspielte Borussia nach Führung