Transfer offiziell bestätigt Borussia verpflichtet Lukas Ullrich von Hertha BSC

Auch auf rechts ist Borussia mit dem 20-jährigen Joe Scally jugendlich unterwegs, während die Zukunft des 30-jährigen Stefan Lainer ungewiss ist. Wie das 1860-Portal „dieblaue24“ berichtet, soll zusätzlich Leandro Morgalla aus München bei Borussia auf dem Zettel stehen. Der wird erst im September 19 Jahre alt, hat diese Saison aber schon 29 Spiele in der 3. Liga absolviert. Dort gehört Morgalla zu den Besten, agiert meist in der Innenverteidigung, lief zuletzt aber öfter hinten rechts auf – so wie übrigens auch am 28. März für die U19 des DFB gegen Slowenien, gemeinsam mit Ullrich.