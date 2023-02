Bayern-Sieg ohne Effekt Gladbach kassiert in Mainz die nächste Auswärtspleite

Als die letzten Fans, die im Stau gestanden hatten, nach einer Viertelstunde in den Gästeblock kamen und sich zu den 5000 anderen gesellten, hatten sie noch nichts verpasst. Dann brach Stefan Lainer in der 18. Minute nach einem Doppelpass mit Hannes Wolf auf rechts durch und fand im Rückraum Manu Koné, der mit seinem Schuss an Andreas Hanche-Olsen hängenblieb. Es folgten fatale zehn Minuten für die Gladbacher: Torwart Jonas Omlin suchte mit einem undankbaren Zuspiel an der linken Seitenlinie Nico Elvedi, dem die Ballannahme missglückte. Danny da Costa ging energisch dazwischen, flankte und Jae-sung Lee, um den sich niemand kümmerte, köpfte ein zum 1:0.