Borussia lässt sich Zeit für Analyse Die Farke-Fakten stehen fest - so geht es bei weiter

Die Fakten dazu: Farke hat mit Gladbach schlussendlich 43 Punkte geholt, das sind zwei weniger als in der vergangenen Saison sein Vorgänger Adi Hütter einfuhr. 55 Gegentore gab es, das sind sechs weniger als unter dem Österreicher. Zu Hause holte Gladbach 33 von 51 möglichen Punkten, das ist eine gute Bilanz. Auswärts gab es aber nur zehn Punkte, kein anderes Team gewann so selten. Am Ende fehlten sieben Punkte zu Bayer Leverkusen, dem Sechsten der Bundesliga-Tabelle und damit zu Europa. Der emotionale Fakt, vor Köln zu stehen, ist ein Pluspunkt, den Farke erwähnte. Dennoch: Es ist für Gladbach die schwächste Saison seit 2010/11.