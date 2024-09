Transfers nach dem „Deadline Day“ Matip, Lenz und Co. – Vereinslose Profis sind kein Thema für Borussia

Dass die AS Rom sich vom Ende der Transferperiode in Italien am 30. August nicht hetzen lassen wollte, bekam auch Borussia Mönchengladbach zu spüren. Erst auf den letzten Drücker ging der Wechsel von Manu Koné über die Bühne, doch damit waren die Aktivitäten des Serie-A-Klubs noch nicht durch: In der Woche danach verpflichtete die Roma noch zwei vereinslose Profis, eine Sonderregel macht es möglich.