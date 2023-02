Beim 3:2 gegen die Bayern So verabschiedete sich Borussia von Yann Sommer

Yann Sommers Nachfolger Jonas Omlin wird die Rückkehr seines Vorgäners sportlich in besserer Erinnerung behalten. Es war des Schweizers erster Heimsieg mit Gladbach. „Wir haben am Freitag noch kurz gesprochen und haben uns viel Glück gewünscht. Für mich war das Spiel absolut in Ordnung, ich denke, er hätte sich sicher etwas anderes gewünscht. Aber ich bin einfach froh, dass wir gewonnen haben“, sagte Omlin.