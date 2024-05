Zwei Vorzeige-Fohlen hören auf So lief der Abschied von Jantschke und Herrmann

Im Nordkurvenmagazin „Blockflöte“ wurde Herrmann ausführlich gewürdigt über zwei Seiten. „Du hast allen Fans die Identifikation mit dir leicht gemacht. Voller Einsatz bis zum Ende, motivierende Gesten in unsere Richtung und das Mitsingen von Fangesängen waren für dich Alltag. Wie empfindest du den Einfluss der Kurve auf das Spielgeschehen?“, wird Herrmann da im Interview gefragt. „Die Stimmung im Stadion kann nochmal die letzten Prozent aus der herausholen und somit großen Einfluss auf das Spielgeschehen nehmen“, sagt Herrmann. In diesen Sätzen wird seine Verbindung zur Kurve deutlich. „Patrick Herrmann - Einer von uns“, so schließt die Würdigung „einer bewegten Karriere für unseren Verein“.