Sommer, ter Stegen, Blaswich Was die drei Gladbacher Ex-Torhüter verbindet

Marc-André ter Stegen hat ausgeglichen. Für den 1:0-Erfolg seines FC Barcelona bei Real Sociedad San Sebastian legte er mit glänzenden Paraden die Basis. Was nunmehr ihn und Yann Sommer, einst bei Borussia Nachfolger ter Stegens und jetzt die neue Nummer eins bei Inter Mailand, eint: Beide haben in dieser Saison acht Pflichtspiele ohne Gegentor gemeistert, Sommer in 14 Partien, ter Stegen in 15.