Noten-Check : Fans sehen alle Borussia-Abwehrspieler im Fünfer-Bereich

Interaktiv Mönchengladbach Die Leser der Rheinischen Post haben die Leistung der Gladbacher beim 2:3 in Stuttgart noch etwas kritischer gesehen als die Borussia-Reporter. Selbst ein Torschütze tendierte im Noten-Durchschnitt in Richtung einer glatten Fünf. Der Notenbeste war indes ein alter Bekannter in dieser Rolle.

Die Ausschläge auf der Notenskala der Borussia-Reporter waren am vergangenen Samstagabend groß. Wir hatten beim 2:3 in Stuttgart eine starke Torhüter-Leistung gesehen und einen Offensivspieler, der maßgeblich an beiden Gladbacher Toren beteiligt war, andererseits aber auch etliche eklatante Fehler und Schwächen in der Defensivarbeit. Das spiegelte sich dann auch in der Einzelkritik wider, bei der wir im Schnitt für Borussias Startformation eine 4,2 vergaben.

Das Votum der Leser fiel nun noch etwas kritischer aus: Im Durchschnitt ergaben die Bewertungen der Fans eine 4,4, mit der die Mannschaft für den schwachen Auftritt beim VfB abgestraft wurde. Beim besten Gladbacher Spieler herrschte indes Einigkeit: Torwart Yann Sommer verhinderte mit einigen glänzenden Paraden noch Schlimmeres. Den Reportern war dies eine glatte 2 wert, die Durchschnittsnote der Leser (2,2) tendierte Richtung 2-.

Generell kamen einige Borussen bei den Fans leicht schlechter weg als bei den Reportern. Das galt auch für 1:0-Torschütze Alassane Plea, der zudem den zweiten Treffer vorbereitete. Der Franzose erhielt von uns eine 2-, bei den Lesern wurde es eine glatte 3. Jonas Hofmann (RP-Note: 4-) kam bei den Fans auf eine 5+, Matthias Ginter (5+) auf eine glatte 5. Ginter lag damit gleichauf mit seinem Nebenmann in der Innenverteidigung Nico Elvedi, den Reporter und Leser in etwa gleich bewerteten. Das galt auch für die Mittelfeldspieler Christoph Kramer und Manu Koné, die jeweils eine 4- erhielten.

Auf eine 4- bei den Lesern kam auch Florian Neuhaus, der damit kritischer beurteilt wurde als von den Reportern, die ihm am Samstagabend eine 4+ gegeben hatten. Den deutlichsten Unterschied gab es indes bei Marcus Thuram. Der Angreifer, der vor der Pause für das zwischenzeitliche 2:0 gesorgt hatte, war an der Entstehung der Stuttgarter Siegtreffers beteiligt, als er Vorbereiter Borna Sosa auf der Außenbahn ziehen ließ und im Zweikampf frühzeitig aufgab. Diese Aktion fiel bei den Fans bei der Notenvergabe mehr ins Gewicht, ihre Durchschnittsnote (4,9) tendierte Richtung glatter 5, während der Franzose von uns am Samstag eine 4+ erhalten hatte.

Nur zwei Profis kamen bei den Fans besser weg als bei den Reportern: Es waren die beiden Außenverteidiger, die von uns eine glatte 6 erhalten hatten. Schlechter geht es natürlich auch nicht. Bei Ramy Bensebaini, der einen rabenschwarzen Tag in Stuttgart erwischt hatte, fiel der Unterschied allerdings nicht allzu groß aus, mit einer 5,6 im Schnitt war er immer noch klar schwächster Borusse. Bei Joe Scally, der kurzfristig den erkrankten Stefan Lainer auf der rechten Defensivseite ersetzt hatte, waren die Fans gnädiger und vergaben eine glatte 5 – dies dürfte indes nur ein schwacher Trost für den US-Amerikaner sein.

