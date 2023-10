Borussias US-Amerikaner Trotz 1:3 – Scally erlebt nach seinem Jokertor gleich ein weiteres Highlight

Das Tor gelang Scally just in der Phase, in der er seinen Platz in der Gladbacher Startelf verloren hat. Nach fünf Partien in der Anfangsformation war er zuletzt zweimal nur eingewechselt worden, an seiner Stelle besetzte der offensivstarke Franck Honorat die Position des rechten Flügelspielers im von Trainer Kostenpflichtiger Inhalt Gerardo Seoane zuletzt etablierten 3-5-2-System. Derzeit spricht wenig dafür, dass sich daran kurzfristig etwas ändern wird, Honorat dürfte die Nase vorne haben, sollte Seoane weiter dieser Grundordnung vertrauen.