Erst Fan-Choreo, dann Heimniederlage Viel Rauch, aber wenig Borussen-Fußball beim 0:1 gegen Union

Farke versuchte, mit einem Vierfachwechsel in der 69. Minute neuen Esprit ins Team zu bringen. Die Fans sprangen nochmal auf die Veränderung an, man spürte auch den Willen der Gladbacher. Die Neuen belebten das Offensivspiel, speziell über die Flügel in Person von Nathan Ngoumou. Doch war die Geschichte schon erzählt an diesem Abend. Man darf sie so zusammenfassen: Union agierte an diesem Abend wie ein echtes Topteam. Unaufgeregt, stets bei sich und seinem Ansatz bleibend und im richtigen Moment produktiv. Kurz vor dem Ende hätte Ex-Borusse Sven Michel gar fast auf 2:0 erhöht, als Omlin schon aus dem Spiel war.