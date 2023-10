Schwacher Gladbach-Auftritt „Haben den Derby-Charakter nicht so angenommen wie Köln“

Das tat es dann in der 72. Minute, anders als Borussia beabsichtigte, durch Konés Platzverweis, dem ein harter Knöcheltreffer an der Seitenlinie vorausgegangen war. „Mit der Roten Karte schaden wir uns natürlich selbst, kurz danach kassieren wir das 1:2“, sagte Elvedi. „Dann wird es schwer, hier in Köln so ein Spiel in Unterzahl noch zu drehen.“