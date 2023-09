Seoane schöpft Kontingent aus Die Zeit der wenigen Wechsel ist vorbei in Gladbach

Als einer von sieben Trainern hat der Schweizer bislang in jedem Spiel sein Wechsel-Kontingent komplett ausgeschöpft – in fünf Spielen nahm er alle 25 Wechsel-Optionen wahr. Somit scheint bei Borussia die Zeit vorbei zu sein, in der fast auch die Drei-Wechsel-Regel, die bis zum Beginn der Corona-Pandemie galt, weiterhin ausgereicht hätte. Denn sowohl Adi Hütter (3,47 Auswechslungen pro Partie) als auch Daniel Farke (3,91) waren in den beiden vorangegangenen Spielzeiten jeweils die Cheftrainer, die das aufgestockte Kontingent am wenigsten ausnutzten.