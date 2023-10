Gladbach am Scheideweg Was für Borussia beim Heidenheim-Doppelpack auf dem Spiel steht

Tradition und Geschichte erhöhen die Ansprüche an ein Team, damit müssen Fußballer leben in Gladbach. Borusse zu sein, ist auch eine Verpflichtung. Der sollten die Profis deutlich mehr nachkommen als zuletzt zum Beispiel in Köln gegen einen Gegner, der ähnliche Merkmale hat wie nun Heidenheim. Es ist ein Doppel-Date unter Druck. „Punkte zu sammeln, ist das Ziel“, sagte Seoane. Und dann das Weiterkommen im Pokal. Beides indes steht auch bei Heidenheim auf der Agenda. Ein Sieg in Gladbach würde sich in der jungen Bundesliga-Geschichte des Klubs gut machen.