Spieltags-Barometer So haben die Borussia-Fans das 2:2 gegen Mainz gesehen

Nichts wurde es mit dem zweiten Saisonsieg in Folge: Dem 3:1 beim VfL Bochum vor Wochenfrist ließ Borussia am Freitagabend nicht den ersten Heimsieg folgen, gegen das Tabellenschlusslicht FSV Mainz 05 gab es ein 2:2. Die Gladbacher spielten eine gute erste Halbzeit, verloren nach dem Wiederbeginn jedoch den Faden – um dann nach dem 1:2-Rückstand mit viel Energie nochmals zurückzukommen. Es war ein wechselhaftes Spiel – dementsprechend fallen in unserem Spieltags-Barometer die Bewertungen der Fans zumeist nicht so eindeutig aus.