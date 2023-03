Vertrag läuft aus Jantschke und Borussia suchen nach der Zukunfts-Lösung

Mit dem Abpfiff schrie Tony Jantschke die Freude aus sich heraus. Die Hände zu zwei Fäusten geballt, war Jonas Hofmann der Erste, mit dem Jantschke auf dem Platz den 3:2-Erfolg gegen die Bayern feierte. Der Innenverteidiger war in der 90. Minute für den verletzten Julian Weigl in die Partie gekommen. Keine zwei Wochen ist das nun her, mittlerweile steht fest: So schnell wird Jantschke kein weiteres Spiel für Borussia bestreiten.