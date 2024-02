Starke Aktion im Halbfinale für Nijmegen Gladbachs Borges Sanches könnte zweimal Pokalsieger werden

Nun geht es für Borges Sanches aber erst einmal darum, in Nijmegen mehr Spielpraxis zu sammeln als die bislang 119 von 930 möglichen Einsatzminuten. Da hat ihm Fraulo in Utrecht einiges voraus. Auf seiner Position auf dem Flügel hatte der Klub vor dem Ende der Transferperiode noch Elayis Tavsan nach Italien verkauft, mit Tjaronn Chery aber in der Offensive nachgelegt. Der verheißungsvolle Start in den Niederlanden hatte gezeigt, dass die Chance da ist für Borges Sanches, er wurde bereits als potenzieller Publikumsliebling gehandelt. Nun ist es an ihm, sie zu nutzen – so wie bei seiner Aktion im Pokal, die Nijmegen ins Finale brachte.