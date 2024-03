Seitenwechsler zwischen den Rivalen Der letzte Transfer zwischen Gladbach und Köln ist 18 Jahre her

Das änderte sich, als ein gewisser Hennes Weisweiler Borussia in die Bundesliga führte – in der sein Ex-Verein aus Köln ein Jahr zuvor die allererste Ausgabe gewonnen hatte. Weisweiler konnte Derbypleiten so wenig ausstehen, dass seine Mannschaft sie partout vermeiden wollte – und nur sechs von 27 Duellen mit Köln in dieser Zeit verlor. Der berühmteste Seitenwechsler zwischen den rheinischen Rivalen ist gleichzeitig der Begründer der Rivalität und der Vater der größten Erfolge beider Vereine. Kein Wunder, dass Borussias Anschrift heute Hennes-Weisweiler-Allee 1 lautet und das FC-Maskottchen, der Geißbock, Hennes heißt.