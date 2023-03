Elfmeter zurückgenommen Gladbach und Freiburg trennen sich erneut 0:0

Borussia Mönchengladbach muss sich zu Hause mit einem 0:0 gegen der SC Freiburg begnüge. Freiburg wiederum hat vor dem Spiel des Jahres den Sprung auf einen Champions-League-Platz verpasst. Die Mannschaft von Trainer Christian Streich trifft am Donnerstag im Achtelfinal-Hinspiel in der Europa League auf Juventus Turin. Die Gladbacher, die nach Gelb-Rot gegen Ramy Bensebaini (87.) in Unterzahl spielten, liegen weiter im Tabellenmittelfeld.