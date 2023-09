Ausgerechnet nach dem Spiel bei Borussia Eberls Aus in Gladbach und bei RB – Parallelen und Unterschiede

Ausgerechnet das Spiel bei Borussia Mönchengladbach war das letzte für Max Eberl als Sport-Geschäftsführer von RB Leipzig. Am Samstag beim 1:0-Sieg der Sachsen im Borussia-Park saß er noch in Amt und Würden auf der Tribüne, am Freitag, knapp 24 Stunden vor dem Topspiel gegen den FC Bayern, teilte das Fußballprojekt aus dem Osten mit: Eberl ist nicht mehr im Amt.