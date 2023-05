Von Borussia zu Borussia Alle Transfers zwischen Gladbach und dem BVB

Mahmoud Dahoud

2010-2017 Gladbach

Seit 2017 Dortmund (12 Mio. Euro Ablöse)

Lucien Favre hatte Dahoud in seinem letzten Spiel als Gladbach-Coach erstmals das Vertrauen von Beginn an geschenkt. Den Durchbruch schaffte das Eigengewächs dann unter André Schubert. 2017 dann der Wechsel nach Dortmund, seitdem stagniert Dahouds Karrriere – wärst du doch am Niederrhein geblieben? Die Ablöse investierte Manager Max Eberl damals eins zu eins in Denis Zakaria.