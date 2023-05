Verantwortung aufteilen Gladbachs Umbruch - auch auf Management-Ebene?

Die ersten Umbaumaßnahmen am Borussen-Kader tragen Früchte. Torwart Jonas Omlin und Julian Weigl sind nicht nur sportlich eine Verstärkung, sondern auch für das Teamgefüge. Beide haben sich gleich weit vorn eingeordnet in der Hierarchie, haben Freistellen gefüllt. Auch Jonas Hofmann scheint bereit, nach dem Abgang von Kapitän Lars Stindl noch mehr Führungsarbeit zu machen, das hat er nach dem letzten Ligaspiel am Samstag gegen den FC Augsburg angekündigt. Dass es mit ihm und Weigl gut klappt, zeigte auch das 7:0 im Pokal-„Rückspiel“ beim FC Oberneuland am Montag. Weigl legte Hofmann seinen Treffer auf.