Ruhiger Transfermarkt Borussias Umbruch benötigt neben Geld auch viel Geduld

Was Borussia für die neue Saison bereits eingekauft hat: Typen, die wissen, was es bedeutet, Führungskraft in einem Team zu sein. Denn Philipp Sander war Kapitän von Holstein Kiel und führte seinen Ex-Klub in die Bundesliga. Und Kevin Stöger sorgte mit seiner Willensstärke und seiner Spielkunst in der Relegation dafür, dass der VfL Bochum in der Bundesliga blieb.