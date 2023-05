Leistungsträger gehen Borussias U23 will erst Vizemeister werden, dann ab nach Mallorca

Er will seinen scheidenden Spielern so auch einen würdigen Abschluss bereiten. In Per Lockl, den es zu Drittligist Waldhof Mannheim zieht, Steffen Meuer, Phil Beckhoff und Kaan Kurt verliert die U23 nach der Saison einige Leistungsträger – die unter anderem großen Einfluss darauf hatten, dass es für Borussia am letzten Spieltag noch um die Vize-Meisterschaft geht.