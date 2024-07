Polanski über erneuten Umbruch Dieses Potenzial steckt in Borussias U23

Während die Vorbereitung beim Bundesligateam von Gerardo Seoane gerade erst Fahrt aufnimmt, hat Borussias U23 die wichtige Phase vor der Saison in dieser Woche schon hinter sich gebracht. Seit Mitte Juni ist das Team von Trainer Eugen Polanski wieder auf dem Trainingsplatz, acht Testspiele später steht für die stark veränderte Mannschaft nun am Samstag (14 Uhr) das erste Saisonspiel in der Regionalliga West bei Rot-Weiß Oberhausen an.