1:3 gegen Düsseldorf Borussias U23 verliert - Niederlage früh besiegelt

Besser kam Borussia nicht in die Partie, Brüll parierte gut nach einem Doppelpass der Fortunen, doch in der 25. Minute war er auch machtlos bei Robin Birds Schuss von halblinks. Das dritte Tor der Gäste fiel zehn Minuten später über Gladbachs rechte Abwehrseite. In der Mitte stieg Manu hoch und war völlig unbedrängt. Bis zur Halbzeit tauchte Borussia wenigstens mal vor dem Tor auf: Shio Fukuda kam aus spitzem Winkel nicht an Dennis Gorka vorbei, weitere Versuche fielen nicht so gefährlich aus.