Borussias Zweitvertretung : U23 verliert durch schwierige Elfmeter-Entscheidung in Wuppertal

Mönchengladbach Nach der 0:1-Niederlage beim Wuppertaler SV muss Gladbachs U23 weiter um den Verbleib in der Regionalliga zittern. Trainer Heiko Vogel vermisste bei seiner Mannschaft am Samstag vor allem eines. Mamadou Doucouré war erst gar nicht mit nach Wuppertal gereist.

Zwei Spieltage vor dem Saisonende der Regionalliga West ist die Situation für Borussias U23 im Abstiegskampf weiter nicht bedrohlich, aber auch nicht abschließend positiv entschieden. Denn am Samstag verloren die Schützlinge von Trainer Heiko Vogel beim Tabellendritten Wuppertaler SV knapp mit 0:1. Da auch der Bonner SC gegen den SV Lippstadt zumindest nur einen Punkt geholt hat, beträgt der Vorsprung auf die Bonner auf dem ersten Abstiegsplatz vier Punkte und zehn Tore. Mit einem Sieg wäre der Ligaverbleib also auch rechnerisch sicher gewesen. So aber ist die Abstiegsgefahr nicht vollends gebannt.

„Eigentlich hatte ich vor, dass das Thema vor den beiden letzten Spielen schon für uns gelaufen ist“, sagte Vogel. „Wir haben sicherlich kein schlechtes Spiel gemacht, aber um wirklich etwas mitzunehmen, hätten wir schon selbst etwas mehr Torgefahr ausstrahlen müssen“, räumte der Coach ein. Dennoch ist die Niederlage auch etwas unglücklich zustande gekommen.

„Das Spiel war ein Kampf, der sich überwiegend zwischen den Strafräumen abgespielt hat“, erklärte Vogel. Entschieden wurde die Partie letztlich durch eine schwierig zu bewertende Elfmetersituation. „Das Gespann muss das in Sekundenbruchteilen entscheiden. Für mich war es schon ein Foul, aber hauchdünn vor dem Strafraum. Insgesamt hat das Gespann aber ein Lob verdient“, schilderte Vogel die entscheidende Situation, in der Wuppertals Marco Königs nach einem Laufduell mit Borussias Michael Wentzel zu Fall gekommen war. Kevin Pires Rodrigues war das letztlich egal, er ließ sich die Elfmeterchance durch den Pfiff von Schiedsrichter Martin Ulankiewicz nicht entgehen.

In der Schlussphase erhöhte Vogel durch die Hereinnahme von Steffen Meuer und Phil Beckhoff noch einmal das Risiko, mehr als ein Abschluss von Beckhoff, der das Ziel knapp verfehlte, kam dabei aber nicht heraus. Bei den Borussen stand Jacob Italiano in der Startformation und blieb immerhin gut 50 Minuten auf dem Platz. Mamadou Doucouré hingegen erhielt eine Pause und soll in der kommenden Woche wieder bei der U23 eingesetzt werden, eine reine Vorsichtsmaßnahme.

„Wir müssen jetzt weiter fokussiert bleiben und die Konzentration oben halten“, stellt Vogel mit Blick auf das kommende Heimspiel am Samstag gegen Fortuna Köln klar, wo die Borussen es mit ihrem ehemaligen Co-Trainer Alexander Ende zu tun haben, der nun Chef-Coach in Köln ist. Auch ohne eigenes Zutun sollte es am Ende aber eigentlich nicht mehr heikel werden – worauf man sich aber lieber nicht verlassen sollte.