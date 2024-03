Niederlage gegen Wiedenbrück Borussias U23 macht es zu häufig den Profis nach

Am Ende einer insgesamt recht ereignisarmen ersten Halbzeit ging Borussia nach einer tollen Einzelleistung durch Jacob Italiano in Führung. Der 22-Jährige ließ mehrere Gegenspieler stehen, als er von der linken Seite in den Strafraum eindrang und dann unhaltbar in den Winkel schoss. Borussia hätte das 1:0 in der Folge noch ausbauen können. Wiedenbrücks Torwart Marcel Hölscher machte nach der Pause eine Doppelchance durch Shio Fukuda und Kushtrim Asallari zunichte.