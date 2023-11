Fukuda und Schroers als Lichtblicke Borussias U23 verliert nach 3:0-Führung in Köln

Dabei ist längst nicht alles schlecht, starke Wellenbewegungen sorgen auch für Ausschläge nach oben – so wie in der ersten Hälfte gegen Fortuna Köln. Shio Fukuda traf bereits nach acht Minuten zum 1:0 und legte nach 30 Minuten nach. Für den 19-jährigen Japaner waren es die Tore vier und fünf in den vergangenen drei Spielen. Mika Schroers, der mit sechs Treffern und vier Vorlagen seine positive Entwicklung unterstreicht, legte in der 40. Minute nach. An der Offensive hapert es nicht, Borussia stellt die zweitbeste der Liga.