0:1-Niederlage in Bocholt Reitz-Eigentor entscheidet U23-Spiel beim Tabellenführer

So blieb es bei der knappen 0:1-Niederlage, durch die Borussia in der Regionalliga West lediglich zwei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang hat, allerdings auch noch ein Nachholspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen (16. Dezember, 14 Uhr) absolvieren darf, wenn die anderen Teams bereits in der Winterpause sind. Am nächsten Wochenende ist Polanskis Team erneut auswärts gefordert, es geht beim Rückrundenstart zum Tabellensechsten nach Düren.