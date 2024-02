Erneute Niederlage ohne eigenes Tor Borussias U23 findet nicht aus der Negativspirale heraus

Somit bleiben den Gladbachern derzeit vor allem zwei Möglichkeiten. Zunächst einmal gilt es, die vier Teams hinter sich in Schach zu halten und den 14. Platz zu verteidigen. Und dann können sie hoffen, dass der MSV Duisburg in der Dritten Liga noch die Kurve bekommt und nicht in die Regionalliga absteigt. In dem Fall gibt es auch nur drei Absteiger in die Oberligen, und der 15. Platz würde ebenfalls zum Klassenverbleib reichen.