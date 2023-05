Leistungsträger verabschiedet Borussias U23 verändert deutlich ihr Gesicht

Mit 97 Einsätzen war Lockl absoluter Stammspieler der U23, 2021 durfte er sich zu Beginn der Vorbereitung unter Trainer Adi Hütter in Abwesenheit der EM-Fahrer sogar bei den Profis zeigen und überzeugte. Am Sprung in den Bundesliga-Kader hat er dennoch nie so richtig geschnuppert, nun geht er den Weg, der sich für viele vor ihm sehr gelohnt hat. Julian Niehues zum Beispiel, wie Lockl ein 2001er, stieg mit dem 1. FC Kaiserslautern auf und ist inzwischen Leistungsträger in der 2. Bundesliga. Auch Mannheim hat Ambitionen.