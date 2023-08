„So kann man keine Spiele gewinnen“ Borussias U23 verliert Neun-Tore-Spektakel gegen Schalke

Vier Pflichtspiele hat die U23 von Borussia Mönchengladbach in der Regionalliga West absolviert. Das Warten auf den ersten Sieg geht nach der 3:6-Niederlage am Samstag gegen die Zweitvertretung des FC Schalke 04 allerdings weiter. „Nach vorne spielen wir ordentlichen Fußball, aber das nutzt nichts, wenn wir uns defensiv so anfällig präsentieren. Nach vier Spieltagen haben wir durchschnittlich mehr als drei Gegentreffer pro Begegnung kassiert – so kann man in dieser Liga keine Spiele gewinnen“, sagte Trainer Eugen Polanski. Acht geschossenen Toren stehen 13 kassierte Treffer gegenüber.