Borussias U23-Trainer Polanski nennt Gewinner der Saison und spricht bereits über die Kaderplanung

Im Tor gab Linus Wirth am Samstag sein Regionalligadebüt. Der 20-Jährige spielt seit 2019 bei Borussia und kam nun zu seinem ersten Einsatz im Herrenbereich. „Das war ein Dankeschön an den Jungen, der sich in den letzten Jahren im Training immer reingehauen hat und vor allem dieses Jahr eine gute Entwicklung genommen hat“, lobt Polanski. Insgesamt fünf Keeper kamen in dieser Saison zuvor schon für die U23 zum Einsatz, mit Wirth kam nun ein sechster dazu. „Wir haben uns während der Saison für andere Torhüter entschieden, aber vermerkt, dass Linus am Ende der Saison sein Spiel kriegt.“