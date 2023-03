Borussias U23-Trainer Polanski warnt vor dem Blick auf die Tabelle

Gut möglich also, dass Doucouré auch am Samstag (14 Uhr) gegen die SG Wattenscheid in der Startformation stehen wird. Der Aufsteiger hat in dieser Saison durchaus Probleme und steckt als Vorletzter tief im Abstiegskampf – im Hinspiel gab es aber ein 2:2. „Man sieht, dass sie an den Klassenerhalt glauben und alles dafür tun. Die Mentalität und der Einsatz stimmen. Dementsprechend müssen wir echt aufpassen und es wäre fatal, auf die Tabelle zu gucken“, warnte Polanski. Trotz der Tabellensituation ist die SG nicht der typische Aufsteiger. „Wattenscheid hat auch mit Ball eine klare Idee und ist sehr offensiv ausgerichtet“, sagte Polanski.