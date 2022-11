Borussias U23 : Was Trainer Eugen Polanski zur Aufstiegsfrage sagt

Mönchengladbach Borussias U23 hat sich in der Regionalliga West dank einer starken Serie einen anderen Status erarbeitet und geht nun häufig als Favorit in die Spiele. Wie die Gladbacher die neue Rolle annehmen und was sich in den verbleibenden Spielen bis zur Winterpause ändern wird.

Der Höhenflug von Borussias U23 hält auch nach dem Spiel gegen den SV Rödinghausen – laut U23-Trainer Eugen Polanski eines der absoluten Topteams der Liga – weiter an. Gegen Rödinghausen siegte Borussia durch ein Last-Minute-Tor von Angreifer Cagatay Kader. Damit zog Borussia in der Tabelle am SV vorbei und lässt gleichzeitig aktuell beinahe die gesamte Liga hinter sich. Mit nun 29 Punkten ist Borussias Reserve Tabellenzweiter hinter Top-Favorit Preußen Münster, der mit einem Spiel weniger trotzdem noch drei Punkte Vorsprung hat.

Das Ende der Hinrunde ist nur noch ein Spiel entfernt, entsprechend aussagekräftig ist die Tabelle. Über eine mögliche Aufstiegschance wird am Borussia-Park aber nicht nachgedacht. „Natürlich würde man sich gegen einen Aufstieg nicht wehren. Ich kann aber versichern: Das ist bei uns überhaupt kein Thema, ich muss eher schmunzeln, wenn ich danach gefragt werde. Die Tabelle ist aktuell so eng, dass wir genauso gut Vierter oder Fünfter sein könnten“, sagt Trainer Polanski, der bei dem Credo bleibt, das er seit Beginn der Saison kommuniziert: „Wir wollen gute Leistungen zeigen, die Ergebnisse kommen dann automatisch.“

Das zeigt sich in den vergangenen Wochen immer mehr. Der Saisonstart verlief trotz vernünftiger Leistungen mit einem Punkt aus den ersten drei Spielen noch holprig, die Mannschaft entwickelte sich schnell, zeigte konstante Leistungen und gehört mit fünf Siegen aus den vergangenen sechs Spielen zu den formstärksten Teams der Liga. Neben der eigentlichen Spielidee und taktischen Aspekten, hat sich Borussias junge Mannschaft immer mehr an die Härte der Liga gewöhnt. „Die Mannschaft hat es geschafft, immer mehr Männerfußball zu spielen und hat sich enorm weiterentwickelt“, lobt Polanski.

Borussias Nachwuchsteam hat sich durch die guten Ergebnisse logischerweise auch einen anderen Status erarbeitet, geht – zumindest auf dem Papier – häufiger als Favorit in die Spiele. „Als Spieler ist es egal, ob man Favorit oder Außenseiter ist, man geht die Spiele nicht anders an. Von außen betrachtet macht man diese Rollen häufig an der Tabelle fest, als Spieler sieht man das aber nicht so“, sagt Polanski.

Bei Borussias Reserve geht es vor allem um die Ausbildung der jungen Spieler. Die vielen erfolgreichen Spiele sind auch für den Einzelnen eine gute Werbung. „Als Spieler sollte man immer bei 100 Prozent sein. Wenn das den Einzelspielern gelingt, spielt die ganze Mannschaft besser. Andersrum kann man sich als Spieler natürlich besser auszeichnen, wenn es beim Team gut läuft“, sagt Polanski.