Borussias Australier U23-Trainer Polanski traut Jacob Italiano noch viel zu

Für Italiano bedeutete der Profi-Einsatz das Comeback nach seinen muskulären Problemen. Ein Thema, das den 22-Jährigen in den vergangenen Jahren häufig begleitete. Seit Italiano 2019 vom australischen Klub Perth Glory nach Mönchengladbach kam, fiel er in Summe deutlich über ein Jahr aus. Gerade in der wichtigen Vorbereitung warfen Verletzungen den Australier immer wieder zurück.