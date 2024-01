Borussias Zweitvertretung So läuft die kurze Winter-Vorbereitung der Gladbacher U23

Das dicht gedrängte Programm ist jedoch auch nötig, starten die Gladbacher doch schon am 27. Januar, dreieinhalb Wochen nach dem Vorbereitungsbeginn, in den zweiten Saisonteil der Regionalliga West. Grund ist das Nachholspiel gegen Rot-Weiß Oberhausen, das die Borussen an jenem Tag bestreiten werden, ansonsten wäre erst am 3. Februar der Restart für sie gewesen. So wird es bereits eine Woche früher ernst: Die U23 muss in den kommenden Monaten den Klassenverbleib sichern.