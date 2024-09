Talent In-gyom Jung fällt länger aus Borussias U23 steht in Bocholt vor „ekliger Aufgabe“

Wie in den vergangenen drei Partien wird Maximilian Neutgens erneut im Tor stehen, Polanski und sein Trainerteam haben sich dazu entschieden, ihm und Maximilian Brüll blockweise jeweils fünf Spiele machen zu lassen. „Wir geben ihnen bewusst mehrere Spiele, weil man als Torwart oft Spiele hat, in denen man nichts auf die Kiste bekommt – oder mal drei Tore kassiert“, sagt Polanski, der in den kommenden Wochen auf Offensivspieler In-gyom Jung verzichten muss, der sich einen Anriss des Syndesmosebandes zugezogen hat. In der Vorbereitung zählte Jung mit zahlreichen Toren zu den Gewinnern, nun muss er sich gedulden, um seine Saisonbilanz aus zwei Treffern in sieben Pflichtspielen weiter auszubauen.