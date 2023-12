1:3-Niederlage in Düren Borussias U23 steckt vorerst im Abstiegskampf der Regionalliga fest

Denn nachdem die Gastgeber erst in der 78. Minute 1:0 in Führung gegangen waren, kam Gladbach noch zum Ausgleich: Ein Dürener Abwehrspieler fälschte in der 86. Minute den Distanzschuss des eingewechselten In-gyom Jung entscheidend ab. Doch mit dem Punktgewinn wurde es nichts, da sich Polanskis Team in der Nachspielzeit noch zwei Gegentore einfing. „Nach dem Ausgleich hätten wir den Punkt akzeptieren und das Spiel über die Bühne bringen müssen“, sagte Polanski.