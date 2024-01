Nach intensiver Vorbereitung Borussias U23 kann gleich zum Wiederbeginn ein Ausrufezeichen setzen

Angreifer Shio Fukuda ist im zweiten Saisonteil womöglich nicht immer eine Option, da er vor Kurzem fest in den Profikader befördert wurde und in der Regel nicht mehr am U23-Training teilnimmt. „Er hat sich brutal gut entwickelt und sich das sehr verdient. Es freut uns für den Jungen und es ist auch für das Trainerteam und die Mannschaft ein gutes Zeichen, dass wir auf dem richtigen Weg sind“, sagt Polanski über den 19 Jahre alten Japaner, der in 13 Ligaspielen fünf Tore erzielte und gerade vor der Winterpause aufblühte. Durch seine Beförderung steht er der Zweitvertretung nur zur Verfügung, wenn er nicht im Bundesligakader steht, auf seine Kader-Premiere wartet er allerdings noch.