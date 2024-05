3:3 gegen Vizemeister Bocholt Borussias U23 beendet Saison als Zwölfter – Doucouré noch mal eingewechselt

Auch Borussias U23 hat ihre Saison gegen den Vizemeister beendet. Der 1. FC Bocholt sicherte sich den zweiten Platz in der Regionalliga West ähnlich überraschend wie der VfB Stuttgart in der Bundesliga. Waren Gladbachs Profis und die zweite Mannschaft über weite Strecken der Spielzeit große Sorgenkinder, verlief der Endspurt jedoch höchst unterschiedlich. Die U23 schaffte ein 3:3 gegen Bocholt und glich dabei dreimal aus: Ryan Naderi in der 35. zum 1:1, Oguzcan Büyükarslan in der 62. und Mika Schroers erst in der 89. Minute.