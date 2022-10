3:3 gegen Bocholt : Krasse Fehlentscheidung und Torwartfehler verhindern Borussia-Sieg

Mönchengladbach Borussias Regionalliga-Team muss sich über das 3:3 gegen den 1. FC Bocholt ärgern. Zum einen, weil sie es aus eigener Kraft nicht schaffte, die Führung über die Zeit zu bringen, zum anderen aber auch, weil das Schiedsrichter-Gespann eine kuriose Fehlentscheidung traf.

Zwei Spielszenen wurden am Samstag im Rheydter Grenzlandstadion nach dem 3:3 der Gladbacher U23 gegen den 1. FC Bocholt besonders diskutiert. Da wäre zum einen das 2:0 in der achten Minute, das Schiedsrichter Selim Erk zunächst auch anerkannte. Doch als die Borussen sich zu einer Jubeltraube versammelt hatten, ging plötzlich die Fahne des Linienrichters hoch und Erk nahm den Treffer wegen einer vermeintlichen Abseitsstellung zurück. Jamil Najjar hatte den Schuss von Cagatay Kader noch leicht touchiert, doch ein Bocholter Spieler, der hinter dem Torwart auf der Linie stand, hatte das Abseits aufgehoben.

Eindeutig zu erkennen ist das im Video, doch in der Regionalliga West können die Schiedsrichter nicht auf technische Hilfsmittel zurückgreifen, wenngleich der Assistent wohl der einzige war, der die Situation falsch wahrgenommen hatte. „Uns wurde ein ganz regulärer Treffer aberkannt“, sagte Borussias Trainer Eugen Polanski und berichtete, dass der Linienrichter die Fehlentscheidung nach der Partie auf seine Kappe kam.

Steffen Meuer konnte die Führung, die Torjäger Semir Telalovic in der fünften Minute erzielt hatte, in der 21. Minute mit dem 2:0 ausbauen. Doch einige Unkonzentriertheiten sorgten dafür, dass die Gäste zurück ins Spiel kamen und sich noch vor der Pause mit dem 2:2 belohnen konnten. „Bei den beiden Gegentoren haben wir uns zu ungeschickt angestellt, weshalb der Ausgleich auch nicht unverdient war“, so Polanski.

Kushtrim Asallari gelang in der 83. Spielminute der ersehnte Führungstreffer, doch dann passierte die nächste Kuriosität. Der 19-Jährige Borussen-Torwart Ben Zich, der in der Halbzeit den angeschlagenen Maximilian Brüll ersetzt hatte, nahm einen Rückpass von Per Lockl an und ließ sich vom Bocholter Stephane Mvibudul den Ball abluchsen, der zum 3:3-Endstand einschob. „Nach dem 3:2 ist es sehr schade, dass wir wegen eines individuellen Fehlers noch den Ausgleich bekommen“, sagte Polanski, wollte das aber nicht als Hauptgrund für das Unentschieden gelten lassen: „Wir haben in unseren Ballbesitzphasen nicht gut agiert gegen einen Gegner, den wir auf jeden Fall schlagen müssen. Wir haben definitiv zwei Punkte liegen gelassen.“

Auch Borussias U19 konnte am Wochenende nicht zufrieden sein. Beim Tabellennachbarn MSV Duisburg kassierte das Team von Trainer Sebastian König am Sonntag eine 1:3-Niederlage, nachdem es für die Jung-Borussen zuletzt zwei Siege in Folge gegeben hatte. Shaban Zenku glich die frühe Duisburger Führung in der 20. Minute aus. Nur sieben Minuten später trafen die Zebras erneut, das 3:1 in der 53. Minute sorgte dann für die Vorentscheidung.