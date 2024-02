„Meine Linie darf ich nicht verlassen“ Borussias U23 und Polanski stehen vor wegweisenden Wochen

In Kushtrim Asallari steht Polanski für den Rest der Saison wieder eine Option mehr zur Verfügung. Der 20-Jährige, der zuletzt fünf Monate ausfiel und am dritten Platz der Vorsaison durchaus einen Anteil hatte, hat gegen Rödinghausen sein Comeback gegeben. „Er hat sich in seiner besten Verfassung verletzt und war in der Reha nicht frei von Rückschlägen. Er kann dir über Dribblings Räume geben und hat einen coolen linken Fuß – nichtsdestotrotz müssen wir mit ihm vorsichtig sein und ihn langsam an Spielminuten heranführen“, erklärt Polanski.